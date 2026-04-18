18.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
3-5-1-1
23
Цеттерер
3
Теате
5
Аменда
4
Кох
18
Браун
6
Хойлунд
29
Амаимуни-Эшгуяб
25
Калимуэндо
10
Шаиби
16
Ларссон
9
Буркардт
4-2-2-2
26
Вандевордт
17
Баку
16
Клостерманн
5
Битшиабу
35
Финкграфе
20
Уэдраого
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
20
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
35
Финкграфе
22
Раум
22
Раум
35
Финкграфе
16
Клостерманн
39
Хенрикс
39
Хенрикс
16
Клостерманн
20
Нуса
9
Бакайоко
9
Бакайоко
20
Нуса
20
Уэдраого
10
Груда
10
Груда
20
Уэдраого
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Главный тренер
Альберт Риера
1
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
Точно не сыграют
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
0
Количество передач
373
352
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.09
xGP (предотвращенные голы)
0.98
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «РБ Лейпциг», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»