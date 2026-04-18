Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 18:20
Айнтрахт
18.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
34' Х. Ларссон
27' Я. Диоманде 70' А. Нуса 81' К. Хардер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
18
Натаниэль Браун
ЛП
16
Хуго Ларссон
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦП
25
Арно Калимуэндо
ЦП
10
Фарез Шаиби
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
(К) АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
40
Ромуло
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
3-5-1-1
23
Цеттерер
3
Теате
5
Аменда
4
Кох
18
Браун
6
Хойлунд
29
Амаимуни-Эшгуяб
25
Калимуэндо
10
Шаиби
16
Ларссон
9
Буркардт
4-2-2-2
26
Вандевордт
17
Баку
16
Клостерманн
5
Битшиабу
35
Финкграфе
20
Уэдраого
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
20
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
35
Финкграфе
22
Раум
22
Раум
35
Финкграфе
16
Клостерманн
39
Хенрикс
39
Хенрикс
16
Клостерманн
20
Нуса
9
Бакайоко
9
Бакайоко
20
Нуса
20
Уэдраого
10
Груда
10
Груда
20
Уэдраого
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Главный тренер
Альберт Риера
1
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Оле Вернер
Айнтрахт
Точно не сыграют
Кауа Сантос
ВР
Расмус Кристенсен
ПЗ
Жан Бахоя
АП
Ннамди Коллинс
ЦЗ
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Sani Suleiman
ЦФ
Ксавер Шлагер
ЦП
Леопольд Цингерле
ВР
Эзекиль Банзузи
ЦП
Вилли Орбан
ЦЗ
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
0
Количество передач
373
352
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
15
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
2.09
xGP (предотвращенные голы)
0.98
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «РБ Лейпциг», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«РБ Лейпциг»

https://bmbrdr.ru/4fa5lc

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Айнтрахт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
Вчера, 13:59
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Фото«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов
23 июля
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
22 июля
2
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal после ЧМ-2026
22 июля
5
Фомин описал Шварца двумя словами
22 июля
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
18 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Саудовский клуб готовит предложение Кейну
14 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+