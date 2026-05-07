8 мая состоится матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» примет франкфуртский «Айнтрахт». Встреча команды, борющейся за чемпионство, и крепкого середняка. Хозяева продолжают погоню за «Баварией», а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.
«Боруссия» Д
Дортмундцы подходят к матчу после гостевого поражения от мeнхенгладбахской «Боруссии» (0:1), которое осложнило борьбу за чемпионство. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Серу Гирасси с 24 голами в 49 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Боруссия» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Айнтрахта», забивая в 20 из 22 последних очных встреч.
«Айнтрахт»
Франкфуртцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Гамбурга» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в семи последних матчах Бундеслиги и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Йонатан Буркардт с 12 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Айнтрахт» пропускает в шести последних матчах и забивает в трeх последних очных встречах против «Боруссии».
Факты о командах
«Боруссия» Д
- В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Айнтрахта»
- Забивает в 20 из 22 последних очных матчей против «Айнтрахта»
- Поражение в последнем матче от «Боруссии» М (0:1)
- Разгромная победа над «Фрайбургом» (4:0) в предыдущем туре
«Айнтрахт»
- Не может выиграть в 3 последних матчах Бундеслиги
- Забивает в 7 последних матчах Бундеслиги
- Пропускает в 6 последних матчах Бундеслиги
- В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 3 последних очных матчах против «Боруссии»
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Айнтрахт»
«Боруссия» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Айнтрахту» в 9 из 11 последних матчей, забивая в 20 из 22 последних встреч. Дортмундцы будут мотивированы реабилитироваться за поражение в дерби и продолжить борьбу за чемпионство. «Айнтрахт» стабильно забивает, но пропускает в шести последних матчах. Ожидаем результативный футбол с победой хозяев.
Рекомендованные ставки
- Победа «Боруссии» Д – коэффициент 1.5
- Индивидуальный тотал «Боруссии» Д больше 1.5