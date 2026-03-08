Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-2-4-1
1
Васили
5
Валь
15
Андо
6
Сэндс
2
Салиакас
11
Пырка
16
Фудзита
22
Ирвин
10
Синани
8
Смит
28
Лаж
4-3-1-2
23
Цеттерер
5
Аменда
4
Кох
34
Коллинс
18
Браун
10
Шаиби
16
Ларссон
6
Хойлунд
19
Бахоя
9
Буркардт
25
Калимуэндо
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
15
Андо
25
Дзвигала
25
Дзвигала
15
Андо
6
Сэндс
8
Меткалф
8
Меткалф
6
Сэндс
10
Шаиби
31
31
10
Шаиби
6
Хойлунд
10
Доан
10
Доан
6
Хойлунд
25
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
25
Калимуэндо
Остались в запасе
Санкт-Паули
Айнтрахт
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
33
Йенс Граль
ВР
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
18
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
18
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Санкт-Паули - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
243
679
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Айнтрахта», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»
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Источник: «Бомбардир»