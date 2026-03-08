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  • «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 16:20
Санкт-Паули
08.03.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
1
Никола Васили
ВР
5
Хауке Валь
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К) ЦП
10
Данель Синани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
10
Фарез Шаиби
ЦП
16
Хуго Ларссон
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
23
Луис Оппи
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Айнтрахт
33
Йенс Граль
ВР
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
31
Love Arrhov
ЦП
18
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Рицу Доан
ПВ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
3-2-4-1
1
Васили
5
Валь
15
Андо
6
Сэндс
2
Салиакас
11
Пырка
16
Фудзита
22
Ирвин
10
Синани
8
Смит
28
Лаж
4-3-1-2
23
Цеттерер
5
Аменда
4
Кох
34
Коллинс
18
Браун
10
Шаиби
16
Ларссон
6
Хойлунд
19
Бахоя
9
Буркардт
25
Калимуэндо
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
15
Андо
25
Дзвигала
25
Дзвигала
15
Андо
6
Сэндс
8
Меткалф
8
Меткалф
6
Сэндс
10
Шаиби
31
31
10
Шаиби
6
Хойлунд
10
Доан
10
Доан
6
Хойлунд
25
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
29
Амаимуни-Эшгуяб
25
Калимуэндо
Остались в запасе
Санкт-Паули
Айнтрахт
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
33
Йенс Граль
ВР
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
18
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Остались в запасе
33
Йенс Граль
ВР
41
Fousseny Doumbia
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
18
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Альберт Риера
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Матиас Расмуссен
ЦП
Андреас Унтонджи
ЦФ
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Давид Немет
ЦЗ
Карол Метс
ЦП
Айнтрахт
Точно не сыграют
Миши Батшуайи
ЦФ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Кауа Сантос
ВР
Ансгар Кнауфф
ПВ
Расмус Кристенсен
ПЗ
Артур Теате
ЦЗ
Джан Узун
ЦФ
Статистика матча Санкт-Паули - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
243
679
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Айнтрахта», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»

«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Санкт-Паули
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