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    • Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты

    Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты

    Киевское «Динамо» и «Ренн» оформили выход в плей-офф из группы K Лиги Европы после матчей с «Яблонцем» (0:1) и «Астаной» (2:0) соответственно.

    Из группы I вышли «Генк» и «Мальме», оставив вне борьбы «Бешикташ» и «Сарпсборг 08». Квартет H в нокаут-раунде представят «Айнтрахт» и «Лацио»«Аполлон» и «Марсель» не вышли из группы.

    Лига Европы. Группа K. 6-й тур

    Динамо (Украина) – Яблонец (Чехия) – 0:1

    Ренн (Франция) – Астана (Казахстан) – 2:0

    Лига Европы. Группа I. 6-й тур

    Генк (Бельгия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 4:0

    Бешикташ (Турция) – Мальме (Швеция) – 0:1

    Лига Европы. Группа H. 6-й тур

    Марсель (Франция) – Аполлон (Кипр) – 1:3

    Лацио (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    13.12.2018 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 14 декабря 2018, 02:58

      Суки, не даёте составы, так хоть минуты дайте, когда голы забили! Тупорылый сайт

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