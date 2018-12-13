Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты

Киевское «Динамо» и «Ренн» оформили выход в плей-офф из группы K Лиги Европы после матчей с «Яблонцем» (0:1) и «Астаной» (2:0) соответственно.

Из группы I вышли «Генк» и «Мальме», оставив вне борьбы «Бешикташ» и «Сарпсборг 08». Квартет H в нокаут-раунде представят «Айнтрахт» и «Лацио» – «Аполлон» и «Марсель» не вышли из группы.

Лига Европы. Группа K. 6-й тур

Динамо (Украина) – Яблонец (Чехия) – 0:1

Ренн (Франция) – Астана (Казахстан) – 2:0

Лига Европы. Группа I. 6-й тур

Генк (Бельгия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 4:0

Бешикташ (Турция) – Мальме (Швеция) – 0:1

Лига Европы. Группа H. 6-й тур

Марсель (Франция) – Аполлон (Кипр) – 1:3

Лацио (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

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