Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты

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Киевское «Динамо» и «Ренн» оформили выход в плей-офф из группы K Лиги Европы после матчей с «Яблонцем» (0:1) и «Астаной» (2:0) соответственно.
Из группы I вышли «Генк» и «Мальме», оставив вне борьбы «Бешикташ» и «Сарпсборг 08». Квартет H в нокаут-раунде представят «Айнтрахт» и «Лацио» – «Аполлон» и «Марсель» не вышли из группы.
Лига Европы. Группа K. 6-й тур
Динамо (Украина) – Яблонец (Чехия) – 0:1
Ренн (Франция) – Астана (Казахстан) – 2:0
Лига Европы. Группа I. 6-й тур
Генк (Бельгия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 4:0
Бешикташ (Турция) – Мальме (Швеция) – 0:1
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
Марсель (Франция) – Аполлон (Кипр) – 1:3
Лацио (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2