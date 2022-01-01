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Чехия. Шанс Лига
Команды
Яблонец
Состав
€ 5 млн
Яблонец - состав команды
Яблонец-над-Нисоу
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Стрельнице
Сайт:
http://www.fkjablonec.cz/
Тренер:
Зденко Фртала
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Гануш Ян
Вра
38
€ 0.025 млн
33
Michal Kukučka
Вра
-
33
Albert Kotlin
Вра
-
18
Чедидла Мартин
Защ
24
€ 1 млн
23
Соболь Эдуард
Защ
31
€ 0.5 млн
57
Новак Филип
Защ
36
€ 0.1 млн
15
Dušan Pavlović
Защ
-
26
Krystov Karban
Защ
-
12
David Nykrin
Защ
-
4
Nemanja Tekijaški
Защ
-
24
Холлы Доминик
Пол
22
€ 0.75 млн
8
Зорван Филип
Пол
30
€ 0.6 млн
21
Полидар Матей
Пол
26
€ 0.6 млн
6
Океке Нельсон
Пол
24
€ 0.55 млн
14
Daniel Souček
Пол
-
22
Roman Horák
Пол
-
13
Richard Sedláček
Пол
-
17
Samuel Lavrinčík
Пол
-
10
Jan Suchan
Пол
-
16
Hugo Ahl
Пол
-
9
Русек Антонин
Нап
27
€ 0.5 млн
44
Джаво Ламин
Нап
31
€ 0.4 млн
27
Вехета Филип
Нап
23
€ 0.35 млн
7
Чантуришвили Вахтанг
Нап
33
€ 0.275 млн
19
Храмоста Ян
Нап
35
€ 0.125 млн
20
Jiří Sláma
Нап
-
90
Nassim Innocenti
Нап
-
99
Klemen Mihelak
Нап
-
17
Saidou Alioum Moubarak
Нап
-
25
Sebastian Nebyla
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 10
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