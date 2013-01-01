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    Яблонец - результаты

    Город Яблонец-над-Нисоу
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.fkjablonec.cz/
    Стадион Стрельнице
    Тренер Зденко Фртала
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 4:1 Теплице
    20 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:00 Спарта 3:0 Яблонец
    19 тур
    		11 февраля, суббота 17:00 Баник 1:2 Яблонец
    18 тур
    		4 февраля, суббота 17:00 Яблонец 2:2 Фастав
    17 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Славия 5:1 Яблонец
    16 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
    15 тур
    		5 ноября, суббота 17:00 Сигма 3:0 Яблонец
    14 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Динамо
    13 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Слован 2:0 Яблонец
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:3 Виктория
    11 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Пардубице 1:0 Яблонец
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Зброевка
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Словацко 0:2 Яблонец
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Градец-Кралове
    7 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Теплице 3:2 Яблонец
    6 тур
    		30 августа, вторник 21:00 Яблонец 1:1 Спарта
    5 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Яблонец 1:1 Баник
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Фастав 2:2 Яблонец
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 2:3 Славия
    2 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 2:2 Яблонец
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Яблонец 0:3 Богемианс 1905
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