Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|20 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Баник
|1:2
|Яблонец
|18 тур
|4 февраля, суббота
|17:00
|Яблонец
|2:2
|Фастав
|17 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Славия
|5:1
|Яблонец
|16 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Яблонец
|1:2
|Млада Болеслав
|15 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|Сигма
|3:0
|Яблонец
|14 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Яблонец
|3:0
|Динамо
|13 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Слован
|2:0
|Яблонец
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|0:3
|Виктория
|11 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Пардубице
|1:0
|Яблонец
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:1
|Зброевка
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|0:2
|Яблонец
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:0
|Градец-Кралове
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Теплице
|3:2
|Яблонец
|6 тур
|30 августа, вторник
|21:00
|Яблонец
|1:1
|Спарта
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Баник
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Фастав
|2:2
|Яблонец
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:3
|Славия
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Яблонец
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|0:3
|Богемианс 1905