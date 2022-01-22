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Чехия. Шанс Лига
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Яблонец
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€ 5 млн
Яблонец - новости команды
Яблонец-над-Нисоу
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Стрельнице
Сайт:
http://www.fkjablonec.cz/
Тренер:
Зденко Фртала
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
2022.01.22 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
2022.01.22 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
2022.01.18 22:48
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
2021.07.15 15:12
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Яблонец»
2020.01.26 16:50
5
Полузащитник «Яблонеца» Травник может перейти в ЦСКА
2018.12.16 16:15
11
Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты
2018.12.13 23:08
1
Лига Европы. «Лацио» вдевятером уступил «Айнтрахту», киевское «Динамо» сыграло вничью в Чехии и другие результаты
2018.10.05 00:19
1
Каррера не захотел отпустить Бакаева в «Анжи» или «Яблонец»
2018.01.31 17:37
3
Караваев и Миланов вернутся в ЦСКА по завершении сезона
2016.05.19 20:27
3
Слуцкий недоволен игрой Щенникова и Набабкина
2016.05.18 17:15
11
«Зенит» – «Эребру». Онлайн-трансляция
2016.02.07 15:01
2
Караваев: «Неплохо было бы вернуться в ЦСКА, но самое важное для меня – играть»
2016.02.06 15:07
1
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
1
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
3
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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