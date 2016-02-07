«Зенит» – «Эребру». Онлайн-трансляция

В финальном матче Кубка Атлантики «Зенит» должен был встретиться с «Яблонецом», но в планы чехов не входил воскресный матч и они уже отбыли на родину. Теперь соперником сине-бело-голубых станет шведский «Эребру».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Эребру». Начало в 16:00, не пропустите!