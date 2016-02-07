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«Зенит» – «Эребру». Онлайн-трансляция

7 февраля 2016, 15:01
2

В финальном матче Кубка Атлантики «Зенит» должен был встретиться с «Яблонецом», но в планы чехов не входил воскресный матч и они уже отбыли на родину. Теперь соперником сине-бело-голубых станет шведский «Эребру».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Эребру». Начало в 16:00, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Эребру Яблонец
Комментарии (2)
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REDWHITE_
1454830912
Сувон - Спартак - 0:2 (0:0) Во втором тайме количество онлайн-зрителей превысило 29 тысяч человек. Это лучший показатель для российских клубов в зимнее межсезонье. Напомним, предыдущий матч «Спартака» (против казахстанской «Астаны» – 5:0) смотрели онлайн свыше 27 тысяч человек. ****************** бо
мжей и коней никто не смотрит, так зачем занимать эфирное время, никому не нужных командочек??? Лучше мультики показывать))))
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