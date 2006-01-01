Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»

Яблонец - один из аутсайдеров. Что с ними наигрывать даже в плане товарищеского матча? Ну тогда возьмите команду с моего двора, всё же очевидно будет. Цорн будет доволен, великий "стратег" )) Это как Зенит победил аутсайдера в ОАЭ, а Ботев идущий на 4м месте в супер футбольной стране... - Болгарии )) с ними уже в ничью сыграл. Вот и вся правда о РПЛ, футбол в России УБИЛИ! ((
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на товарищеский матч против чешского «Яблонца».
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мампасси, Едвай, Тикнизян, Баринов, Бабкин, Рыбчинский, Петров, Керк, Кухта.
Запасные: Савин, Живоглядов, Рыбус, Бека Бека, Марадишвили, Камано, Пабло, Борисенко, Чeрный, Хлынов, Изидор, Жемалетдинов.
Матч начнется в 19:00 по Москве.
Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив»