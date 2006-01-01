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    Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»

    Стал известен стартовый состав «Локомотива» на товарищеский матч против чешского «Яблонца».

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Мампасси, Едвай, Тикнизян, Баринов, Бабкин, Рыбчинский, Петров, Керк, Кухта.

    Запасные: Савин, Живоглядов, Рыбус, Бека Бека, Марадишвили, Камано, Пабло, Борисенко, Чeрный, Хлынов, Изидор, Жемалетдинов.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив»

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2592

      Enter2006 3 часа назад

      Яблонец - один из аутсайдеров. Что с ними наигрывать даже в плане товарищеского матча? Ну тогда возьмите команду с моего двора, всё же очевидно будет. Цорн будет доволен, великий "стратег" )) Это как Зенит победил аутсайдера в ОАЭ, а Ботев идущий на 4м месте в супер футбольной стране... - Болгарии )) с ними уже в ничью сыграл. Вот и вся правда о РПЛ, футбол в России УБИЛИ! ((

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      Рейтинг: +817

      Cromathaar > Enter2006 1 час назад

      Судя по первому тайму отдать 2-3 точных паса подряд - огромная проблема, не говоря уже о каких-то осмысленных позиционных атаках. Так что там и аутсайдер Яблонец вполне себе прилично смотрится на этом фоне :)

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      Рейтинг: +3762

      PAREVG. > Cromathaar 44 минуты назад

      Это первый матч втягивающего сбора, они в этом составе первый раз на игру вышли.
      В этом матче не важен соперник, не важен результат, и прочее, главное к партнерам привыкнуть, и узнать кто на что способен из новичков.

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      Рейтинг: +817

      Cromathaar > PAREVG. 42 минуты назад

      Как точный пас на три метра отдать тоже забыли? :) Можно закрыть глаза на физику и какие-то тактические нюансы из-за несыгранности, но сегодня это был даже не уровень ФНЛ-2.

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      Рейтинг: +3762

      PAREVG. > Cromathaar 38 минут назад

      Конечно забыли, зажрались на островах, во время отпуска.

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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Будет интересно посмотреть на Кухту, радует что Худяков в воротах. Жемалетдинов с Камано в запасе. Значит ничего серьезного в этом матче наигрывать не планируют. В Мампаси и Изидора не верю. Ну а Керк привычное -1

      3
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      Рейтинг: +57030

      portero > Красногорск_Фан 2 часа назад

      В перерыве наверное пол состава поменяют, а после и остальных...
      Нынче такая практика в товарняках.

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