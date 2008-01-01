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    Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив»

    «Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Монако» Вильсона Изидора.

    Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт до 2026 года.

    Новичок «Локо» взял себе 19-й игровой номер.

    • Сообщалось, что за Изидора заплатят 4 миллиона евро с учетом бонусов.
    • В составе «Монако» форвард провел 12 матчей и не забил ни одного гола.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n 3 часа назад

      Будем посмотреть. В Монако слабых откровенно не бывает.

      0
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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Зато в Монако сейчас праздник от такой шикарной сделки. Нажрались небось элитного шампанского и пускают феерверки под песню "поле поле поле поле чудес в стране дураков"

      1
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      Рейтинг: +3762

      PAREVG. 4 часа назад

      Федя хоть иногда забивал, а этот похоже совсем деревянный.

      2
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      Рейтинг: +2353

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      "В составе «Монако» форвард провел 12 матчей и не забил ни одного гола." Хорошие показатели, Кокорин нервно курит в сторонке в

      0
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      Рейтинг: +293

      3meeeD 5 часов назад

      Лютая стата.всем пиз..а.Смолова отдали.Макаку взяли
      Шило на мыло

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