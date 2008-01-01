Официально: форвард «Монако» Изидор перешел в «Локомотив»

Будем посмотреть. В Монако слабых откровенно не бывает.
«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Монако» Вильсона Изидора.
Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт до 2026 года.
Новичок «Локо» взял себе 19-й игровой номер.
- Сообщалось, что за Изидора заплатят 4 миллиона евро с учетом бонусов.
- В составе «Монако» форвард провел 12 матчей и не забил ни одного гола.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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