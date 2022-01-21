«Локомотив» заплатит за Изидора 4 миллиона с учетом бонусов (RMC Sport)

«Локомотив» договорился о покупке нападающего «Монако» Вильсона Изидора.

С учетом бонусов трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.

Контракт 21-летнего француза с «Локо» будет рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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