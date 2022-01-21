«Локомотив» заплатит за Изидора 4 миллиона с учетом бонусов (RMC Sport)

Я вот не пойму, это какая-то скрытая война немцев против российского клуба Локо? Что они творят? Какой н*х Изидор за четыре миллиона евро??
«Локомотив» договорился о покупке нападающего «Монако» Вильсона Изидора.
С учетом бонусов трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.
Контракт 21-летнего француза с «Локо» будет рассчитан до 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб
Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»