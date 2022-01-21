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    «Локомотив» заплатит за Изидора 4 миллиона с учетом бонусов (RMC Sport)

    «Локомотив» договорился о покупке нападающего «Монако» Вильсона Изидора.

    С учетом бонусов трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.

    Контракт 21-летнего француза с «Локо» будет рассчитан до 30 июня 2026 года.

    • В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: RMC Sport

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    21.01.2022 13:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      Я вот не пойму, это какая-то скрытая война немцев против российского клуба Локо? Что они творят? Какой н*х Изидор за четыре миллиона евро??

      1
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      Рейтинг: +3409

      Красногорск_Фан 11 часов назад

      Изидор + Керк вместе грозная сила. Как раз для ФНЛ. Я тоже не забил ни одного гола в сезоне. Где мои 4 млн. евро, а это 350 миллионов рублей!!

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