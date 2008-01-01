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    Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между чешским «Яблонцем» и «Локомотивом». На 31-й минуте счет открыл форвард россиян Ян Кухта.

    Это дебютный матч чеха в «Локомотиве».

    • 25-летний нападающий куплен у «Славии» за 5 миллионов евро.
    • Он выигрывал чемпионат и кубок Чехии.
    • На счету Кухты 4 матча за сборную Чехии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      С почином. Конечно все сделала грубая ошибка обороны, но хоть оказался где надо.
      Надеюсь в Локомотиве станет одним из лидеров

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