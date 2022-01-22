Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»

В эти минуты проходит товарищеский матч между чешским «Яблонцем» и «Локомотивом». На 31-й минуте счет открыл форвард россиян Ян Кухта.
Это дебютный матч чеха в «Локомотиве».
- 25-летний нападающий куплен у «Славии» за 5 миллионов евро.
- Он выигрывал чемпионат и кубок Чехии.
- На счету Кухты 4 матча за сборную Чехии.
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Источник: Бомбардир.ру