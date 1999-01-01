Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Яблонец»

На сборе в Испании «Краснодар» провел товарищеский матч против чешского «Яблонца» и выиграл его. Один из голов забил воспитанник южан Александр Черников.

Предыдущий товарищеский матч против румынского «Динамо» россияне выиграли с таким же счетом. 1 марта «Краснодар» проведет первую встречу весенней части РПЛ против «Уфы».

Товарищеский матч

Яблонец (Чехия) – Краснодар (Россия) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 29; 1:1 – Кроб, 32; 1:2 – Черников, 57 (с пенальти).