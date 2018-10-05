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    Лига Европы. «Лацио» вдевятером уступил «Айнтрахту», киевское «Динамо» сыграло вничью в Чехии и другие результаты

    Матч группы K Лиги Европы между чешским «Яблонцем» и киевским «Динамо» завершился со счетом 2:2.

    Ранее 2-й тур в группе открыли «Астана» и «Ренн» (2:0). Клуб из столицы Казахстана возглавляет группу с четырьмя очками, «Ренн» идет на второй позиции (3), «Динамо» (2) и «Яблонец» (1) – третьи и четвертые соответственно.

    Эти и другие результаты представлены ниже.

    Лига Европы. Группа К. 2-й тур

    Яблонец (Чехия) – Динамо (Украина) – 2:2 (1:2)

    Группа H.

    Аполлон (Кипр) – Марсель (Франция) – 2:2 (0:0)

    Айнтрахт (Германия) – Лацио (Италия) – 4:1 (2:1)

    Группа I.

    Мальме (Швеция) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (0:0)

    Сарпсборг (Норвегия) – Генк (Бельгия) – 3:1 (1:0)

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 00:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 5 октября 2018, 02:59

      Бл...ь! Ну вы если составы не даёте, укажите хотябы минуты, когда голы забили! ****..й, неинформативный сайт!

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