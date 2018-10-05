Лига Европы. «Лацио» вдевятером уступил «Айнтрахту», киевское «Динамо» сыграло вничью в Чехии и другие результаты

Матч группы K Лиги Европы между чешским «Яблонцем» и киевским «Динамо» завершился со счетом 2:2.

Ранее 2-й тур в группе открыли «Астана» и «Ренн» (2:0). Клуб из столицы Казахстана возглавляет группу с четырьмя очками, «Ренн» идет на второй позиции (3), «Динамо» (2) и «Яблонец» (1) – третьи и четвертые соответственно.

Эти и другие результаты представлены ниже.

Лига Европы. Группа К. 2-й тур

Яблонец (Чехия) – Динамо (Украина) – 2:2 (1:2)

Группа H.

Аполлон (Кипр) – Марсель (Франция) – 2:2 (0:0)

Айнтрахт (Германия) – Лацио (Италия) – 4:1 (2:1)

Группа I.

Мальме (Швеция) – Бешикташ (Турция) – 2:0 (0:0)

Сарпсборг (Норвегия) – Генк (Бельгия) – 3:1 (1:0)

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы