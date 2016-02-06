Караваев: «Неплохо было бы вернуться в ЦСКА, но самое важное для меня – играть»

Защитник ЦСКА Вячеслав Караваев, выступающий на правах аренды в чешском «Яблонце», рассказал, как чувствует себя в другом чемпионате и чего хочет в будущем.

– Вы задержались в Чехии неожиданно долго. Играете регулярно к тому же…

– У меня все хорошо на самом деле. В 20 лет постоянно получаю игровую практику. Всем доволен. Не жалею о том, что переехал в Чехию. Сейчас, дай бог, проведу так же еще половину сезона, а дальше уже будем смотреть.

– Но в ЦСКА вернуться хотели бы? Или просто в Россию?

– Не знаю, как получится. Конечно, было бы неплохо вернуться в родной ЦСКА, но самое важное для меня – играть. Сидеть на скамейке смысла нет никакого.

– С точки зрения сборной России игровая практика в «Яблонце» тоже помогает?

– Надеюсь, тренеры за мной наблюдают, а уж какие выводы они делают, не мне судить. На самом деле мне не сообщали, приезжает кто-то на игры «Яблонца» или нет.