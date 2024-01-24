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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Марокко
Замбия - Марокко: обзор матча 24 января 2024
Замбия
24.01.2024, среда, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Марокко
37'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Замбия - Марокко
84'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
А. Унаи
Замена
К. Чама
️️️️
Т. Мвапе
83'
81'
Желтая карточка
А. Хакими
73'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
А. Эль-Кааби
Замена
Ф. Сакала
️️️️
К. Мусонда
71'
Замена
К. Кангва
️️️️
Э. Чилуфья
71'
68'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Буфал
68'
Замена
А. Ричардсон
️️️️
И. Сайбари
46'
Замена
А. Адли
️️️️
Х. Зиеш
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
23
Танди Мвапе
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
8
Лубамбо Мусонда
(К)
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Ламек Банда
ПВ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
20
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
7
Хаким Зиеш
(К)
ПВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
21
Доминик Чанда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
7
Голден Мафвента
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
17
Кингс Кангва
ЦП
11
Ларри Бваля
ЦП
17
Клатус Чама
АП
7
Келвин Кампамба
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
24
Амир Ричардсон
ЦП
10
Амин Арит
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
21
Амин Адли
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муленга
23
Мвапе
13
Сунзу
4
Мусонда
5
Чайва
8
Мусонда
12
Банда
23
Чилуфья
9
Банда
20
Дака
19
Мусонда
4-3-2-1
1
Буну
2
Хакими
5
Агер
13
Абдельхамид
17
Аттиат-Алла
4
Амрабат
8
Унаи
11
Сайбари
7
Зиеш
17
Буфал
20
Эль-Кааби
23
Чилуфья
17
Кангва
17
Кангва
23
Чилуфья
23
Мвапе
17
Чама
17
Чама
23
Мвапе
19
Мусонда
10
Сакала
10
Сакала
19
Мусонда
11
Сайбари
24
Ричардсон
24
Ричардсон
11
Сайбари
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
20
Эль-Кааби
9
Тиссудали
9
Тиссудали
20
Эль-Кааби
17
Буфал
17
Эз Абде
17
Эз Абде
17
Буфал
7
Зиеш
21
Адли
21
Адли
7
Зиеш
Остались в запасе
Замбия
Марокко
18
Фрэнсис Мванса
ВР
21
Доминик Чанда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
7
Голден Мафвента
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
АП
Главный тренер
Авраам Грант
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
10
Амин Арит
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
18
Фрэнсис Мванса
ВР
21
Доминик Чанда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
7
Голден Мафвента
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
АП
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
10
Амин Арит
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Замбия - Марокко
1
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
360
490
Сейвы
6
2
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Patrice Tanguy Mebiame, Gabon
Стадион:
Лоран Поку
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