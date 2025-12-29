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Смотреть прямую трансляцию матча Замбия против Марокко, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Замбия – Марокко