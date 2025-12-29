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  • Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

29 декабря 2025, 20:50
Замбия
29.12.2025, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Марокко
9' А. Эль-Кааби 27' Б. Диас 50' А. Эль-Кааби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Уиллард Мванца
ВР
22
Дэвид Хамансенья Хамансенья
ЛЗ
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
21
Доминик Чанда
ЦЗ
2
Мэтьюз Банда
ПЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
5
Мигел Чайва
ОП
0
Джозеф Литета
ЦП
8
Лубамбо Мусонда
(К) ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
20
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
Марокко
1
Яссин Буну
(К) ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Браим Диас
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
18
Фрэнсис Мванса
ВР
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
11
Джозеф Сабобо
ЛВ
25
Оуэн Тембо
ЦП
12
Уилсон Чисала
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
9
Ламек Банда
ПВ
27
Элия Манданджи
ЦФ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Джек Лане
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Марокко
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
7
Илиас Акомах
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
16
Мванца
22
Хамансенья
14
Чонго
21
Чанда
2
Банда
6
Сакала
5
Чайва
0
Литета
8
Мусонда
17
Кангва
20
Дака
4-3-2-1
1
Буну
3
Мазрауи
15
Чиби
5
Агер
25
Масина
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
10
Диас
17
Эз Абде
20
Эль-Кааби
20
Дака
12
Чисала
12
Чисала
20
Дака
17
Кангва
15
Калуса
15
Калуса
17
Кангва
2
Банда
11
Сабобо
11
Сабобо
2
Банда
0
Литета
9
Банда
9
Банда
0
Литета
14
Чонго
27
Манданджи
27
Манданджи
14
Чонго
3
Мазрауи
2
Хакими
2
Хакими
3
Мазрауи
11
Сайбари
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
11
Сайбари
17
Эз Абде
7
Тальби
7
Тальби
17
Эз Абде
10
Диас
7
Акомах
7
Акомах
10
Диас
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
Остались в запасе
Замбия
Марокко
16
Лоуренс Муленга
ВР
18
Фрэнсис Мванса
ВР
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
25
Оуэн Тембо
ЦП
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Джек Лане
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
16
Лоуренс Муленга
ВР
18
Фрэнсис Мванса
ВР
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
25
Оуэн Тембо
ЦП
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Джек Лане
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Остались в запасе
12
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
27
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
Главный тренер
Мозес Сихоне
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Замбия - Марокко
4
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
23
12
Офсайды
2
4
Количество передач
352
465
Сейвы
6
0
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча Замбия против Марокко, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Замбия – Марокко

Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Марокко Замбия
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