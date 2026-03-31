Аргентина – Замбия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.35

31 марта 2026 8:00
Аргентина - Замбия
01 апр. 2026, среда 02:15 | Товарищеские матчи. Сборные
1.35
Победа Аргентины 
1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная Аргентины примет сборную Замбии. Хозяева подходят к матчу после победы над Мавританией (2:1), тогда как гости сыграли вничью с Малави (0:0) и победили по пенальти. Аргентина является безоговорочным фаворитом благодаря фантастической форме и мощной атаке.

Аргентина

Сборная Аргентины находится в выдающейся форме. Команда побеждает в 8 последних товарищеских матчах подряд и обязательно забивает в 8 таких встречах. В последних 5 играх аргентинцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит надeжно, атака мощна. Команда забивает в 4 последних матчах. В последней игре Аргентина обыграла Мавританию (2:1), продемонстрировав стабильность.

Замбия

Сборная Замбии подходит к матчу в ужасной атакующей форме. В последних 5 играх замбийцы забили всего 1 гол (0.20 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). В гостевых товарищеских матчах команда проигрывает в 3 последних встречах. На Кубке Африки Замбия показала слабые результаты: поражение от Марокко (0:3) и ничьи с Коморскими островами (0:0) и Мали (1:1). В последней игре с Малави замбийцы не смогли забить в основное время.

Факты о командах

Аргентина

  • Победа в последнем матче над Мавританией (2:1)
  • Побеждает в 8 последних товарищеских матчах подряд
  • Забивает в 8 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 0.40 пропущено в среднем
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Оборона надeжна, атака мощна

Замбия

  • Ничья в последнем матче с Малави (0:0) с победой по пенальти
  • Проигрывает в 3 последних гостевых товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.20 гола забито, 1.20 пропущено в среднем
  • Атака катастрофическая – 1 гол в 5 матчах
  • Забивает в 3 последних матчах (но всего 1 гол за 5 игр)

Личные встречи

Команды ранее не встречались между собой, поэтому статистика личных встреч отсутствует.

Прогноз на матч Аргентина – Замбия

Аргентина является абсолютным фаворитом: команда побеждает в 8 товарищеских матчах подряд, забивает 2.20 гола за игру и имеет надeжную оборону. Замбия, напротив, демонстрирует катастрофическую атаку (0.20 гола за игру) и слабые результаты на выезде. Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Аргентины с «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал Замбии меньше 0.5 – коэффициент 1.35

Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Замбия Аргентина
