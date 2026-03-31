Аргентина – Замбия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.35

1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная Аргентины примет сборную Замбии. Хозяева подходят к матчу после победы над Мавританией (2:1), тогда как гости сыграли вничью с Малави (0:0) и победили по пенальти. Аргентина является безоговорочным фаворитом благодаря фантастической форме и мощной атаке.

Аргентина

Сборная Аргентины находится в выдающейся форме. Команда побеждает в 8 последних товарищеских матчах подряд и обязательно забивает в 8 таких встречах. В последних 5 играх аргентинцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит надeжно, атака мощна. Команда забивает в 4 последних матчах. В последней игре Аргентина обыграла Мавританию (2:1), продемонстрировав стабильность.

Замбия

Сборная Замбии подходит к матчу в ужасной атакующей форме. В последних 5 играх замбийцы забили всего 1 гол (0.20 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). В гостевых товарищеских матчах команда проигрывает в 3 последних встречах. На Кубке Африки Замбия показала слабые результаты: поражение от Марокко (0:3) и ничьи с Коморскими островами (0:0) и Мали (1:1). В последней игре с Малави замбийцы не смогли забить в основное время.

Факты о командах

Аргентина

Замбия

Личные встречи

Команды ранее не встречались между собой, поэтому статистика личных встреч отсутствует.

Прогноз на матч Аргентина – Замбия

Аргентина является абсолютным фаворитом: команда побеждает в 8 товарищеских матчах подряд, забивает 2.20 гола за игру и имеет надeжную оборону. Замбия, напротив, демонстрирует катастрофическую атаку (0.20 гола за игру) и слабые результаты на выезде. Учитывая колоссальную разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Аргентины с «сухим» матчем.

