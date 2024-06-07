Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Марокко - Замбия
Марокко - Замбия: обзор матча 07 июня 2024
Марокко
07.06.2024, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Замбия
6'
Х. Зиеш (П)
67'
Э. Бен-Сегир
80'
Э. Чилуфья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Замбия
89'
Замена
К. Мусонда
️️️️
Т. Мвапе
86'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Э. Банда
80'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чилуфья
Пас отдал
К. Кангва
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
А. Унаи
78'
78'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
К. Кампамба
Замена
А. Адли
️️️️
Э. Бен-Сегир
77'
74'
Желтая карточка
Л. Мусонда
72'
Желтая карточка
К. Кангва
ГОЛ! 2:0!
Э. Бен-Сегир
Пас отдал
Б. Диас
67'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Ю. Эн-Несири
64'
Замена
С. Рахими
️️️️
Х. Зиеш
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Зиеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
16
Уссама Эль-Аззузи
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Браим Диас
АП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
23
Танди Мвапе
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
7
Келвин Кампамба
АП
20
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Марокко
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Илиас Акомах
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Замбия
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
9
Эванс Кангва
ЛП
6
Бенсон Сакала
ОП
15
Келвин Капумбу
ОП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
9
Кингстон Мутандва
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Буну
17
Аттиат-Алла
5
Агер
6
Сайсс
2
Хакими
16
Эль-Аззузи
8
Унаи
13
Бен-Сегир
10
Диас
7
Зиеш
19
Эн-Несири
4-1-3-1-1
16
Муленга
4
Мусонда
23
Мвапе
13
Сунзу
24
Мпханде
5
Чайва
8
Мусонда
12
Банда
17
Кангва
7
Кампамба
20
Дака
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
7
Зиеш
9
Рахими
9
Рахими
7
Зиеш
13
Бен-Сегир
21
Адли
21
Адли
13
Бен-Сегир
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
12
Банда
9
Кангва
9
Кангва
12
Банда
7
Кампамба
23
Чилуфья
23
Чилуфья
7
Кампамба
23
Мвапе
19
Мусонда
19
Мусонда
23
Мвапе
Остались в запасе
Марокко
Замбия
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Валид Реграги
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
15
Келвин Капумбу
ОП
9
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
18
Шади Рияд
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Мохамед Чиби
ПЗ
18
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
7
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
2
Killian Kanguluma
ЦЗ
6
Бенсон Сакала
ОП
15
Келвин Капумбу
ОП
9
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Марокко - Замбия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
Главный судья:
Исса Си
Стадион:
Стад Адрар
Новости команд
Все
Марокко
Замбия
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Благородный поступок Месси в матче с Замбией
1 апреля
1
Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)
1 апреля
Аргентина – Замбия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.35
31 марта
Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Замбия – Марокко: прогноз и ставки на матч 29 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.28 09:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+