В 24-м туре итальянской Серии А на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» примет «Торино». Матч представляет собой встречу двух коллективов, находящихся в турнирных зонах риска. Хозяева (18-е место, 17 очков) отчаянно борются за выживание, в то время как гости (13-е место, 26 очков) стремятся оторваться от зоны вылета. Статистика показывает, что обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, но для «Фиорентины» этот матч может стать поворотным из-за исторического преимущества.

«Фиорентина»

Команда находится в глубочайшем кризисе, проиграв три последних матча подряд и занимая место в зоне вылета. Основная проблема – катастрофическая оборона, пропускающая в среднем 1.80 гола за игру и не знающая «сухих» матчей уже 6 туров. Однако в атаке «Фиорентина» демонстрирует стабильность, забивая в 6 последних матчах Серии А подряд. Лучший бомбардир Альберт Гудмундссон (7 голов) является главной надеждой.

«Торино»

Гости выглядят нестабильно, чередуя победы (как в прошлом туре над «Лечче» 1:0) с разгромными поражениями (0:6 от «Комо»). Их оборона ещe более уязвима, чем у хозяев, пропуская в среднем 2.40 гола за игру на последнем отрезке. В атаке «Торино» не так опасен, забивая в среднем 1.00 гол, но имеет своего лидера в лице Николы Влашича (6 голов).

Факты о командах:

«Фиорентина»

Занимает 18-е место в зоне вылета.

Забивает в 6 последних матчах Серии А подряд.

Не проигрывает «Торино» в 7 последних личных встречах.

«Торино»

Занимает 13-е место с 26 очками.

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 турах.

Пропускал в 6 из 8 последних матчей.

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Торино»

Данные матча формируют картину, где ключевым становится противоречие между ужасающей текущей формой «Фиорентины» и еe историческим психологическим доминированием над «Торино». Хозяева находятся в отчаянном положении, но именно это, а также домашняя арена и поддержка болельщиков, могут стать для них решающим мотивационным фактором. Их способность забивать в каждом матче (серия из 6 игр) должна реализоваться против худшей обороны в лиге на текущем отрезке (2.40 пропуска «Торино»). Гости, в свою очередь, демонстрируют вопиющую нестабильность, особенно в защите, что делает их крайне уязвимыми в выездном матче под давлением. Личная история (7 матчей без поражений «Фиорентины») играет на руку хозяевам, создавая у «Торино» дополнительный психологический барьер. Учитывая турнирную мотивацию «Фиорентины» и еe умение забивать, а также тотальную нестабильность «Торино», наиболее вероятным исходом видится непроигрыш хозяев в результативном матче. «Фиорентина» будет агрессивно атаковать с первых минут, пытаясь сломить шаткую оборону соперника, а «Торино», имея в атаке Влашича, сможет воспользоваться своими шансами. Матч ожидается открытым с обоюдными голами, где флорентийцы имеют чуть больше шансов на положительный результат.

Рекомендованные ставки: