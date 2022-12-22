- 12 января
- 19:41 Экс-футболиста сборной Замбии загрызли насмерть собственные собаки 3
- 22 декабря 2022
- 21:45 Фото Сборная Замбии назначила экс-тренера «Челси»
- 14 ноября 2021
- 09:05 Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией
- 11 ноября 2017
- 18:26 Отбор на ЧМ-2018. Замбия разошлась миром с Камеруном
- 7 октября 2017
- 21:11 Отбор на ЧМ-2018. Нигерия, победив Замбию, отобралась в Россию; Камерун обыграл Алжир
- 27 сентября 2017
- 14:12 Форвард «Спартака» вызван в сборную Замбии 3
- 2 сентября 2017
- 18:09 Отбор ЧМ-2018. Алжир потерпел поражение от Замбии 1
- 12 ноября 2016
- 20:22 Отбор на ЧМ-2018. Сборная Камеруна не смогла одолеть Замбию