Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии

Полузащитник сборной России Максим Глушенков высказался о товарищеском матче с Замбией (5:0).

– Безумный Макс вернулся?

– Не знаю, на одну игру пока да, дальше посмотрим.

– Как сегодня все прошло, рад?

– Да, все прошло хорошо. Спасибо партнерам, что отдавали мне такие гениальные передачи. Я им благодарен за это.

– Ты особо не праздновал голы, почему?

– Зачем праздновать голы в товарищеской игре?

– Последний ты отпраздновал немного жестом, о чем этот жест?

– Были некие вбросы сегодня перед игрой.