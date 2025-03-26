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  • Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии

Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии

Сегодня, 08:00
1

Полузащитник сборной России Максим Глушенков высказался о товарищеском матче с Замбией (5:0).

– Безумный Макс вернулся?

– Не знаю, на одну игру пока да, дальше посмотрим.

– Как сегодня все прошло, рад?

– Да, все прошло хорошо. Спасибо партнерам, что отдавали мне такие гениальные передачи. Я им благодарен за это.

– Ты особо не праздновал голы, почему?

– Зачем праздновать голы в товарищеской игре?

– Последний ты отпраздновал немного жестом, о чем этот жест?

– Были некие вбросы сегодня перед игрой.

  • Глушенков забил в матче 3 гола. Празднуя последний, он приложил палец к губам.
  • Ранее хавбек опроверг информацию о конфликте с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

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Источник: YouTube-канал «Сборная России по футболу»
Товарищеские матчи. Сборные Зенит Замбия Россия Глушенков Максим
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Комментарии (1)
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ilich55
1742966201
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