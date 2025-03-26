Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии

Полузащитник сборной России Максим Глушенков высказался о товарищеском матче с Замбией (5:0).
– Безумный Макс вернулся?
– Не знаю, на одну игру пока да, дальше посмотрим.
– Как сегодня все прошло, рад?
– Да, все прошло хорошо. Спасибо партнерам, что отдавали мне такие гениальные передачи. Я им благодарен за это.
– Ты особо не праздновал голы, почему?
– Зачем праздновать голы в товарищеской игре?
– Последний ты отпраздновал немного жестом, о чем этот жест?
– Были некие вбросы сегодня перед игрой.
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