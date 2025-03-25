Карпин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота Замбии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией (5:0).

Игрок «Зенита» оформил хет-трик.

Это его первые голы в составе национальной команды.

На 59-й минуте Глушенкова заменил Алексей Батраков.

– Глушенков говорит, что получает удовольствие от игры в сборной, забивает три гола. Что вы ему сказали?

– Может, ключ от квартиры дать ему? Я уже миллион раз сказал, о чем мы говорили: «Может ли он играть, хочет ли он играть».

– Допускаете, что это вы его мотивировали так играть?

– Допустим, ну и? Хотя не думаю, что из‑за этого. Спросите у него.

– Обсуждали ли вы с Глушенковым скандалы вокруг него?

– Вообще никакого разговора не было, ни одного слова не было сказано. Это к сборной отношения не имеет.

Он готовился к игре, готовился серьезно, что вы увидели на поле. А что касается высказываний – после игры разговаривайте. На сборную это не должно влиять.

– Почему Максим сыграл в обоих матчах?

– Давно его не было, давно с нами не тренировался. Мне лично понравилось, как он играл. В первом матче, возможно, где‑то был перебор с передачами на Дзюзбу, но очень понравилось именно его отношение.

Потому что иногда это вменяют ему в недостаток, а тут как раз это стало его «достатком», что он подтвердил с Гренадой. И сегодня хотелось еще раз его посмотреть.

Тем более нашим ребятам‑мусульманам по понятным причинам не хотелось давать дополнительную нагрузку, чтобы не увеличить риск получения травмы.