Карпин прокомментировал разгромную победу России над Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выигранной товарищеской встречи с Замбией.

Россияне дома разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

У сборной продлились победная и сухая серии.

«Разочарования точно нет. То, что перед игрой говорил, игра подтвердила. Замбия не показала своего потенциала, в этом вина наших футболистов.

Принижать победу и сравнивать с Гренадой – это неправильно. Хорошие футболисты, как мы и говорили до игры. Да, в обороне есть проблемы у Замбии, и мы этими проблемами смогли воспользоваться.

В первом тайме почти каждая атака заканчивалась опасным моментом. Удовлетворен, доволен, в этом плане все хорошо», – сказал Карпин.