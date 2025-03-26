Корнеев похвалил сборную России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игроках национальной команды после товарищеских матчей с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

«Хочется сделать комплимент игрокам. Понятно, что соперники не того уровня, но все равно команда делает свою работу. И делает это качественно.

По‑моему, это очень позитивный опыт. Дай бог, что ситуация изменится. Начнутся какие‑то международные допуски. И проделанная работа можно будет использовать в официальных матчах», – сказал Корнеев.