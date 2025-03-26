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Корнеев похвалил сборную России

Сегодня, 10:31
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игроках национальной команды после товарищеских матчей с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

«Хочется сделать комплимент игрокам. Понятно, что соперники не того уровня, но все равно команда делает свою работу. И делает это качественно.

По‑моему, это очень позитивный опыт. Дай бог, что ситуация изменится. Начнутся какие‑то международные допуски. И проделанная работа можно будет использовать в официальных матчах», – сказал Корнеев.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • В июне национальная команда сыграет товарищеские матчи с Нигерией дома и Беларусью в гостях.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Замбия Россия
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1742975249
Мне особенно приятно, что молодёжь не потерялась на поле, смело играли, не комплексовали.
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