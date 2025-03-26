Черчесов прокомментировал хет-трик Глушенкова в ворота Замбии

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Максима Глушенкова в товарищеском матче с Замбией (5:0).

Игрок «Зенита» оформил хет-трик.

Это его первые голы в составе национальной команды.

На 59-й минуте Глушенкова заменил Алексей Батраков.

«Если брать голы, то они были разные. Он забил три мяча. Естественно, когда игрока не заставляют бежать назад, то все действия вперед, и поэтому игра с Гренадой ему понравилась.

Потому что в игре со «Спартаком», там Барко, Умяров и Мартинс, которые не дают вздохнуть, нужно бежать назад, поэтому это другой футбол.

Надеемся, что эта игра поможет ему получать удовольствие и в «Зените», – сказал Черчесов.