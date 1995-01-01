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    Состав сборной Замбии по футболу

    Сайт www.faz.co.zm/
    Тренер Авраам Грант
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    13 Сунзу Стоппила Нет клуба Замбия Защ 34 2 0 0 1 0
    Кангва Кингс Црвена Звезда Црвена Звезда Замбия Пол 24 2 0 1 0 0
    Банда Эммануэль Риека Риека Замбия Пол 26 2 0 1 0 0
    11 Мусонда Лубамбо Силькеборг Силькеборг Замбия Пол 28 1 0 0 0 0
    Сакала Фэшн Аль-Фейха Аль-Фейха Замбия Нап 26 2 1 0 1 0
    Банда Ламек Лечче Лечче Замбия Нап 22 2 1 1 1 0
    Дака Патсон Лестер Лестер Замбия Нап 25 2 3 0 0 0
    Benson Sakala Млада Болеслав Млада Болеслав Нап 1 0 0 0 0
    Чилуфья Эдвард Хэкен Хэкен Замбия Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 9, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 3, нападающих: 5
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