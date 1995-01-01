Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|13
|Сунзу Стоппила
|Нет клуба
|Защ
|34
|2
|0
|0
|1
|0
|Кангва Кингс
|Црвена Звезда
|Пол
|24
|2
|0
|1
|0
|0
|Банда Эммануэль
|Риека
|Пол
|26
|2
|0
|1
|0
|0
|11
|Мусонда Лубамбо
|Силькеборг
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|Сакала Фэшн
|Аль-Фейха
|Нап
|26
|2
|1
|0
|1
|0
|Банда Ламек
|Лечче
|Нап
|22
|2
|1
|1
|1
|0
|Дака Патсон
|Лестер
|Нап
|25
|2
|3
|0
|0
|0
|Benson Sakala
|Млада Болеслав
|Нап
|1
|0
|0
|0
|0
|Чилуфья Эдвард
|Хэкен
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 9, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 3, нападающих: 5