Комаров оценил свой дебют за сборную России

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился впечатлениями от участия в товарищеской встрече между сборными России и Замбии.

21-летний футболист дебютировал за национальную команду.

Он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Россияне разгромили Замбию со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Эмоции только положительные, как будто находился во сне, невероятно положительные впечатления. Дай бог, что это не последняя игра.

Надеюсь, продолжу дальше работать и еще сыграю. Всегда мечтал, стремился, надеялся и верил, что это случится.

Для меня было одно удовольствие, старались играть так, как тренировались. Думаю, что неплохо получалось, создавали много моментов. Надеюсь, еще создадим и забьем.

Очень схоже в «Ростове» и сборной России в плане тактики и отношения. Здесь Карпин требует практически то же самое», – рассказал Комаров.