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Комаров оценил свой дебют за сборную России

Вчера, 22:33

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился впечатлениями от участия в товарищеской встрече между сборными России и Замбии.

  • 21-летний футболист дебютировал за национальную команду.
  • Он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
  • Россияне разгромили Замбию со счетом 5:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Эмоции только положительные, как будто находился во сне, невероятно положительные впечатления. Дай бог, что это не последняя игра.

Надеюсь, продолжу дальше работать и еще сыграю. Всегда мечтал, стремился, надеялся и верил, что это случится.

Для меня было одно удовольствие, старались играть так, как тренировались. Думаю, что неплохо получалось, создавали много моментов. Надеюсь, еще создадим и забьем.

Очень схоже в «Ростове» и сборной России в плане тактики и отношения. Здесь Карпин требует практически то же самое», – рассказал Комаров.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Ростов Замбия Россия Комаров Иван
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