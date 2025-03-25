Комаров оценил свой дебют за сборную России

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров поделился впечатлениями от участия в товарищеской встрече между сборными России и Замбии.
- 21-летний футболист дебютировал за национальную команду.
- Он вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
- Россияне разгромили Замбию со счетом 5:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Эмоции только положительные, как будто находился во сне, невероятно положительные впечатления. Дай бог, что это не последняя игра.
Надеюсь, продолжу дальше работать и еще сыграю. Всегда мечтал, стремился, надеялся и верил, что это случится.
Для меня было одно удовольствие, старались играть так, как тренировались. Думаю, что неплохо получалось, создавали много моментов. Надеюсь, еще создадим и забьем.
Очень схоже в «Ростове» и сборной России в плане тактики и отношения. Здесь Карпин требует практически то же самое», – рассказал Комаров.
Источник: «Матч ТВ»