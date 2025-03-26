Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы

Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о товарищеском матче с Замбией (5:0).
– Кто больше понравился: Гренада или Замбия? Второй соперник считался посильнее.
– Замбия показалась покачественнее. Когда мы готовились к этой встрече, разбирали их игру, просматривали матчи, например с Кот-д’Ивуаром, было видно, что это серьезный соперник.
– Что для себя положительного можете отметить от нынешнего приезда в сборную?
– То, что я получил вызов, игровое время и наша команда дважды победила.
– Артeм Дзюба покинул расположение сборной после встречи с Гренадой. Кто теперь главный шутник в команде?
– Карпин может немного пошутить, а из ребят Мостовой неплохо справляется с этой ролью. У него есть перспектива [улыбается].
– Кто-то может побить рекорд Артeма Дзюбы в обозримом будущем?
– В теории такое возможно. У каждого нападающего, находящегося в сборной, есть такой шанс.
– На вас в сборной, ребята смотрят другими глазами, как на игрока «Краснодара», который лидирует в чемпионате?
– Не замечал такого [улыбается].
- В товарищеском матче Россия – Гренада (5:0) 19 марта Артем Дзюба забил гол, который стал для него 31-м в национальной команде. Он стал единоличным рекордсменом по этому показателю.
- Форвард не остался в сборной России на матч с Замбией.