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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Иван Комаров
Статистика
€ 1,50 млн
Иван Комаров - статистика
Ростов
15 апреля 2003 (23)
#10 | Полузащитник
177 см | 67 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 83'
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
58' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
71' - 90'
90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
Был в запасе
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