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    Иван Комаров - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Комаров
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 177
    Вес 67
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 Был в запасе Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Ростов 0:4 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 46' - 90' Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    02.02.2023 Был в запасе Ростов 0:0
    (1:2)п         		Спартак Зимний кубок РПЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    06.02.2023 46' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.02.2023 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
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