Иван Комаров - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Комаров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Вес
|67
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Комаров
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|0:4
|Краснодар
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|46' - 90'
|Сочи
|3:0
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|02.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|
0:0
(1:2)п
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|06.02.2023
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)