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  • Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем»

Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем»

11 мая 2024, 17:29
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об удалениях игроков своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина».

  • Ростовчане проиграли в гостях со счетом 1:3.
  • Иван Комаров вышел на замену на 62-й минуте и был удален на 75-й, получив два подряд предупреждения.
  • На 86-й минуте за вторую желтую карточку удалили Эяда Эль-Аскалани.

– Две красные карточки – от излишнего желания?

– Вроде бы не было. Желания как раз не хватало, мне кажется. В первом тайме – особенно.

– Будет ли у Комарова дополнительное наказание? Все‑таки удаление дисциплинарное…

– Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет?

Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет, – да, подвел. Он уже наказал сам себя.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Комаров Иван Карпин Валерий
Комментарии (7)
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порт
1715437857
Что не интервью от Карпина, то ожидание психушки.
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Spartak_forv@
1715441552
Проиграл просто и подгорает
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Александр-Каратеев-yandex
1715443530
Отличный юмор, ответ для назойливых журналистов
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rash1959
1715445535
карпу самому впору закопаться.
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