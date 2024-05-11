Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об удалениях игроков своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина».

Ростовчане проиграли в гостях со счетом 1:3.

Иван Комаров вышел на замену на 62-й минуте и был удален на 75-й, получив два подряд предупреждения.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку удалили Эяда Эль-Аскалани.

– Две красные карточки – от излишнего желания?

– Вроде бы не было. Желания как раз не хватало, мне кажется. В первом тайме – особенно.

– Будет ли у Комарова дополнительное наказание? Все‑таки удаление дисциплинарное…

– Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет?

Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет, – да, подвел. Он уже наказал сам себя.