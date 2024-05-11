РПЛ. «Рубин» победил «Ростов» (3:1) и опустил ЦСКА в нижнюю половину таблицы, у ростовчан 2 удаления и незабитый пенальти

«Рубин» в 28-м туре РПЛ дома оказался сильнее «Ростова». Все голы казанцев забили легионеры.
«Ростов» заканчивал встречу вдевятером. Пенальти у гостей не реализовал защитник Максим Осипенко.
«Рубин» поднялся на шестое место, опустив на девятое ЦСКА. «Ростов» упал на восьмую строчку.
Россия. РПЛ. 28-й тур
Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Рыбус, 30; 2:0 – Мартынович, 38; 3:0 – Йочич, 65; 3:1 – Щетинин, 73.
Незабитые пенальти: нет – Осипенко, 81.
Удаления: нет – Комаров, 75 (вторая ж.к.); Эль-Аскалани, 86 (вторая ж.к.).