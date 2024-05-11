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    • РПЛ. «Рубин» победил «Ростов» (3:1) и опустил ЦСКА в нижнюю половину таблицы, у ростовчан 2 удаления и незабитый пенальти

    РПЛ. «Рубин» победил «Ростов» (3:1) и опустил ЦСКА в нижнюю половину таблицы, у ростовчан 2 удаления и незабитый пенальти

    «Рубин» в 28-м туре РПЛ дома оказался сильнее «Ростова». Все голы казанцев забили легионеры.

    «Ростов» заканчивал встречу вдевятером. Пенальти у гостей не реализовал защитник Максим Осипенко.

    «Рубин» поднялся на шестое место, опустив на девятое ЦСКА. «Ростов» упал на восьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рыбус, 30; 2:0 – Мартынович, 38; 3:0 – Йочич, 65; 3:1 – Щетинин, 73.

    Незабитые пенальти: нет – Осипенко, 81.

    Удаления: нет – Комаров, 75 (вторая ж.к.); Эль-Аскалани, 86 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (37)
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    sochi-2013
    1715433929
    БНЗ, валеришь?
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    ySS
    1715434287
    Сегодня Ростов был узнаваем) Мотивации ноль, не вышли играть. Рубин, напротив, к игре был готов. Не реализовал очередные подарки очередного вратаря, зато Лангович привез так привез. Два угловых плюс желание - заслуженная победа, с чем их и поздравляю.
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    insider_retro
    1715434797
    Рубин обыграл по игре и обошёл по таблице... РПЛ не АПЛ, но всё же...
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    fakeid
    1715435128
    ладно, теперь болеем за хрячьё, как бы странно это ни звучало. с деццтва за спортаг! лишь бы отобрали очки у краснодара) но эти дегенераты могут им слить на открывашке.
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    VPERDIV SPARTAK
    1715435478
    Ростовчане устали кататься на автобусах
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    VPERDIV SPARTAK
    1715435746
    Ростов пытался играть как мог,но агрессия пошла не тем путём
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    VPERDIV SPARTAK
    1715435777
    Макс видно было по его глазам что не забьёт пеналь
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    VPERDIV SPARTAK
    1715435871
    В принципе проиграли Рубину и это нормально,Рубин это не Факел все же,который драл тушинских было дело дважды
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    TIMOTHY
    1715438756
    Рубин больше хотел выиграть вот и победил! Рубин команда крепкая и ничего удивительного не произошло!
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    TIMOTHY
    1715438859
    У меня вопрос!? А с чего должен был Ростов выиграть! С каких это? Рубин не Тамбов и не мордва,не в обиду им ! Сильный клуб
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