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€ 900 тыс

Фахд Муфи - трансферы

Балтика
5 мая 1996 (30)
#18 | Защитник
177 см
Марокко
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.26 / -
Оренбург
Балтика
500 тыс €
11.07.23 / 13.01.25
Портимоненси
Хайдук
Свободный агент
30.09.20 / 11.07.23
Тондела
Портимоненси
Свободный агент
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