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Команды
Балтика
Фахд Муфи
Трансферы
€ 900 тыс
Фахд Муфи - трансферы
Балтика
5 мая 1996 (30)
#18 | Защитник
177 см
Марокко
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01.07.26 / -
Оренбург
Балтика
500 тыс €
11.07.23 / 13.01.25
Портимоненси
Хайдук
Свободный агент
30.09.20 / 11.07.23
Тондела
Портимоненси
Свободный агент
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
61
Игрок «Краснодара» стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ
01:38
Ибрагимовичу не понравился матч ЧМ-2026: «Уснул, не хочу тратить на это слова»
01:33
1
ЧМ-2026. Бельгия в меньшинстве не сумела победить Иран (0:0)
00:00
6
Мбаппе назвал двух лучших футболистов мира: «Это очевидно»
Вчера, 23:40
1
Фото
«В надежных руках»: девушка Ямаля посетила матч с Саудовской Аравией
Вчера, 23:30
1
Хави назвал Майкла Джордана в мире футбола
Вчера, 23:17
1
Игрок Португалии ответил, заставляют ли игроков сборной пасовать на Роналду
Вчера, 22:50
«Что там играть? Дрова»: Губерниев и Радимов уверены, что сдержали бы нынешнего Роналду
Вчера, 22:36
4
Иран выставил самый возрастной состав в истории ЧМ на матч с Бельгией
Вчера, 22:20
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