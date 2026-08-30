Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов высказался о пенальти в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Клуб обратится в ЭСК, чтобы получить разъяснение, что там случилось. Надо поменять трактовки.

Но судьи тоже люди, все ошибаются. А меня больше интересует, почему мы допустили этот момент в самой концовке матча. Подобное происходит не впервые, нам не хватает концентрации», – сказал Пименов.