Ожидания Пименова от Узбекистана на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о будущем выступлении Узбекистана на чемпионате мира-2026.

«Одна победа сборной Узбекистана на чемпионате мира уже будет отличным результатом. Узбекистанцы могут взять очки в матче с ДР Конго. Если не получится, ничего страшного не произойдeт.

Для Узбекистана это первый опыт игры на чемпионате мира. Он может быть неудачным. Не верю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф ЧМ-2026. Португалия и Колумбия находятся на другом уровне», – сказал Пименов.