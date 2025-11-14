Пименов назвал россиянина, способного играть за «Реал» или «Барсу»: «У него нет потолка»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов высоко оценил уровень нападающего команды Сергея Пиняева.

«Пиняев находится в тени Батракова, потому что один травмируется, а другой забивает. Сергей еще раскроется, это точно. Потолка у него нет.

Может ли он играть в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити»? Да, Сергей может играть на высоком уровне. Даже в таких командах, как «Реал» и «Барса». Ему надо работать как папа Карло, поверить в себя. Рывок у него шикарный, дриблинг, передачу отдать может. Ему бы добавить в завершении, в последнем пасе, и тогда будет прям топ», – сказал Пименов.