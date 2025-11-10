Два игрока основы «Локомотива» вернутся в состав к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о сроках возвращения в состав после травм двух игроков основного состава.

Дмитрий Воробьев и Сергей Пиняев пропустили последние 3 матча красно-зеленых.

«Воробьев находится, как и Сергей Пиняев, [близко] к выходу в общую группу. Они будут готовиться к следующему матчу. Надеемся, что все будет благополучно», – сказал Галактионов.