Два игрока основы «Локомотива» вернутся в состав к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о сроках возвращения в состав после травм двух игроков основного состава.
Дмитрий Воробьев и Сергей Пиняев пропустили последние 3 матча красно-зеленых.
«Воробьев находится, как и Сергей Пиняев, [близко] к выходу в общую группу. Они будут готовиться к следующему матчу. Надеемся, что все будет благополучно», – сказал Галактионов.
- Нападающий Дмитрий Воробьев в этом сезоне провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 9 голов, сделал 3 ассиста.
- Вингер Сергей Пиняев в нынешнем сезоне сыграл в 5 встречах за клуб, сделал 1 ассист.
- В следующей игре 23 ноября «Локомотив» дома примет «Краснодар» в 16-м туре РПЛ.
Источник: ТАСС