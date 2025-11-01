Несколько игроков основы «Локомотива» пропустят матч с «Зенитом»

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев не сыграет сегодня с «Зенитом» в матче 14-го тура РПЛ. Под вопросом также выход на поле форварда красно-зеленых Сергея Воробьева.

«Пиняев почти восстановился после травмы из-за которой пропустил два месяца (сыграл 20 минут с ЦСКА и пару с «Акроном»), но испытывает дискомфорт, поэтому его решили поберечь.

Воробьев избежал серьезного повреждения после выезда в Саранск, однако решение по его участию в матче с «Зенитом» примут прямо перед игрой», – написал журналист Иван Карпов.

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес пропускает игру из-за дисквалификации по желтым карточкам.

Другой центраальный защитник москвичей Евгений Морозов также не сыграет из-за давней травмы.