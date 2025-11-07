Семак высказался о состоянии поля в Самаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о состояния поля в Самаре. У петербуржцев в воскресенье запланирован матч с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что из-за плохого состояния газона на стадионе игру могут перенести в Санкт-Петербург.

– Сергей Богданович, вчера новости были тревожные: все понимают, что в Самаре проходил большой спортивный форум, порядка трех тысяч человек оказались на газоне, видео наверняка вы тоже смотрели. Несколько дней в Самаре проходил этот форум и теперь под вопросом матч: примет ли газон комиссия. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Ждем официальной информации. Вы правы абсолютно, что направлена была комиссия, которая по результатам осмотра поля уже примет решение. И дальнейшие варианты, которые есть, будем рассматривать исходя из заключения комиссии. Есть резервный стадион у «Крыльев». Насколько оперативно при необходимости могут перенести или нет? Варианты будем смотреть только после того, как узнаем уже мнение комиссии.

– Нужно ли изучить регламент в этой ситуации, чтобы понять, какие есть варианты вообще, и можно ли сказать, что тут какая-то недоработка все-таки есть?

– Изучить, конечно, можно все, но вряд ли это поможет. На сегодняшний день мы готовимся к игре, готовимся к вылету в Самару. Если будут изменения, мы уже будем думать, что делать в той ситуации, которая будет. На текущий момент мы готовимся к завтрашнему вылету в Самару.