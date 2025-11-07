Введите ваш ник на сайте
Семак высказался о состоянии поля в Самаре

7 ноября, 14:20
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о состояния поля в Самаре. У петербуржцев в воскресенье запланирован матч с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что из-за плохого состояния газона на стадионе игру могут перенести в Санкт-Петербург.

– Сергей Богданович, вчера новости были тревожные: все понимают, что в Самаре проходил большой спортивный форум, порядка трех тысяч человек оказались на газоне, видео наверняка вы тоже смотрели. Несколько дней в Самаре проходил этот форум и теперь под вопросом матч: примет ли газон комиссия. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Ждем официальной информации. Вы правы абсолютно, что направлена была комиссия, которая по результатам осмотра поля уже примет решение. И дальнейшие варианты, которые есть, будем рассматривать исходя из заключения комиссии. Есть резервный стадион у «Крыльев». Насколько оперативно при необходимости могут перенести или нет? Варианты будем смотреть только после того, как узнаем уже мнение комиссии.

– Нужно ли изучить регламент в этой ситуации, чтобы понять, какие есть варианты вообще, и можно ли сказать, что тут какая-то недоработка все-таки есть?

– Изучить, конечно, можно все, но вряд ли это поможет. На сегодняшний день мы готовимся к игре, готовимся к вылету в Самару. Если будут изменения, мы уже будем думать, что делать в той ситуации, которая будет. На текущий момент мы готовимся к завтрашнему вылету в Самару.

  • Игра запланирована на 9 ноября и должна начаться в 13:00 мск.
  • «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с 13 очками после 14 туров. «Зенит» идет 3-м с 29 баллами.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
Инсаров
1762515814
Резервный сталион "Крылья Советов" находится в подмосковных Химках.
Cleaner
1762518049
Богданыч СОЛОМКУ на случай поражения подстелил. Типа поле плохое не позволяет хорошим игрокам Зенита хорошо играть! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Garrincha58
1762518138
засыпят ямки песком разравняют катком и комиссия даст добро ведь у нас все такие комиссии ничего не решают они все для вида
