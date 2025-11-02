Реакция Рабинера на победу «Зенита» над «Локо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (2:0).

Забили Педро и Андрей Мостовой.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Следующий соперник по РПЛ – «Крылья Советов».

«Даже при такой игре, которая не оставляла «Локомотиву» никаких шансов, он мог сравнивать. Но Комличенко вместо мяча из убойной позиции попал по Эраковичу.

После чего Мостовой забил второй, и ВАР рассудил, что офсайда не было – мне при первом повторе, кстати, так и показалось, что нога Сильянова застряла сзади.

2:0 – счет полностью по игре. Не воспользовались красно-зеленые шальным шансом – получили то, что должны были получить уже давно.

«Зенит» во второй половине октября пришел к лучшему своему состоянию в этом сезоне. А «Локо», проведшему худший матч чемпионата и проигравшему впервые, не хватило ключевых центрального защитника и форварда», – написал Рабинер.