Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне

Комментатор Константин Генич высказался о поражении «Локомотива» от «Зенита». Петербуржцы победили в 14-м туре РПЛ со счетом 2:0.

«Мне кажется, это не страшно, учитывая, что «Локомотив» обыграл «Спартак», обыграл ЦСКА, обыграл «Краснодар» из верхней части турнирной таблицы. И, ну, проиграть «Зениту», мне кажется, не так страшно, как потерять очки, ведя 2:0 с «Ростовом», 2:0 с «Крыльями», или вот с «Акроном», имея такое преимущество в концовке.

Для них вот эти очки нельзя терять, а проиграть «Зениту», где там ещe и «Зенит» потеряет, ну, не страшно. Но 19 матчей не проигрывали, конечно, когда-то это...» – сказал Генич.