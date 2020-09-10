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Руслан Пименов
Новости
Руслан Пименов - новости
Завершил карьеру
25 ноября 1981 (44)
#9 | Нападающий
177 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
10 сентября
20
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
30 августа
3
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
16 августа
1
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
28 июля
2
Участник ЧМ стал спортивным директором «Факела»
13 июля
2
Пименов нашел новую работу в РПЛ
13 июля
5
Ожидания Пименова от Узбекистана на ЧМ-2026
14 июня
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
22 мая
1
Пименов прокомментировал желание «Зенита» купить Тюкавина
17 мая
4
Пименов сформулировал, зачем нужна сборная России
31 марта
Фото
Пименов получил назначение в «Динамо»
31 марта
3
Видео
Пименов встал на защиту Акинфеева, допустившего ошибку в матче с «Динамо Мх»
24 марта
Пименов назвал единственного российского тренера, которого могут позвать в Европу
5 марта
1
Пименов высказался о возможном закрытии «Локомотива» из-за долгов РЖД
3 марта
5
Пименов назвал 2 лучших трансфера зимы в РПЛ
25 февраля
Видео
Радимов встретил в Москве «Леонардо Ди Каприо»
21 февраля
1
Пименов одним прилагательным описал решение «Локо» продлить контракт с Галактионовым
2025.11.20 11:19
1
Пименов назвал россиянина, способного играть за «Реал» или «Барсу»: «У него нет потолка»
2025.11.14 22:05
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
2025.10.07 22:34
5
Пименов назвал преимущество «Зенита» над ЦСКА в борьбе за чемпионство
2025.09.30 09:20
2
Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»
2025.09.21 23:20
7
Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»
2025.09.21 21:14
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
2025.09.08 10:29
5
Пименова перепутали с Ди Каприо: «Леонардо, добрый вечер»
2025.08.30 10:53
2-кратный чемпион России покинул «Крылья Советов»
2025.08.15 20:29
1
В «Крыльях Советов» сказали, сколько голов Раков забьет в сезоне
2025.08.02 21:35
1
Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода
2025.06.23 11:25
1
Пименов объяснил, почему совмещение Карпиным постов в клубе и сборной не станет проблемой
2025.06.13 11:32
В «Крыльях Советов» объяснили назначение Адиева на пост главного тренера
2025.06.05 23:35
3
1
2
3
4
5
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
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У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
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79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
6
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
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