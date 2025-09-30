Пименов назвал преимущество «Зенита» над ЦСКА в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.

– Как считаете, лидерство ЦСКА надолго? Кого видите фаворитом в борьбе за чемпионство?

– ЦСКА, конечно, силен. Но фаворит здесь, на мой взгляд, «Зенит». У него более длинная скамейка, чем у армейцев. Плюс он имеет большой опыт борьбы на длинной дистанции.