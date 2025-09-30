Пименов назвал преимущество «Зенита» над ЦСКА в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.
– Как считаете, лидерство ЦСКА надолго? Кого видите фаворитом в борьбе за чемпионство?
– ЦСКА, конечно, силен. Но фаворит здесь, на мой взгляд, «Зенит». У него более длинная скамейка, чем у армейцев. Плюс он имеет большой опыт борьбы на длинной дистанции.
- ЦСКА лидирует в РПЛ с 21 очком после 10 туров. У «Локомотива» и «Краснодара» по 20 очков, у «Зенита» – 19, у «Спартака» – 18.
- «Быки» стали чемпионами России в сезоне-2024/25, до этого золотые медали 6 раз подряд выигрывал петербуржский клуб.
Источник: «Матч ТВ»