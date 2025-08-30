Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пименова перепутали с Ди Каприо: «Леонардо, добрый вечер»

Сегодня, 10:53

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, что его перепутали с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

– В ночном клубе в Новосибирске стою, общаюсь. Подходит молодой человек и говорит: «Леонардо, добрый вечер». Отвечаю: «Я не Леонардо». Он продолжает: «Не надо заливать. Я же знаю, что это ты». Спрашиваю: «А тебя не смущает, что я на русском идеально говорю?» Нет, отвечает, не смущает. Ну, пришлось минут 30 посвятить этому навязчивому молодому человеку.

– Встречались когда-нибудь с Леонардо?

– Один раз виделись в отеле. Случайно пересеклись.

– Это где было?

– В недружественной европейской стране, будем так говорить.

– Не познакомились?

– Ни в коем случае, хотя возможность была. Удивило, что многие люди в пиджаках вскакивали и подбегали к нему, чтобы сделать совместное фото. Лео вел себя прекрасно: открыто, без пафоса, без надменности. Раздал автографы всем, кто попросил. В тот момент я понял, что это человек большой величины.

  • Уроженец Москвы Пименов в 1-м полугодии работал в «Крыльях Советов».
  • В качестве игрока Пименов дважды брал РПЛ.
  • Футболист завершил карьеру в 2010 году.

Еще по теме:
2-кратный чемпион России покинул «Крылья Советов» 1
В «Крыльях Советов» сказали, сколько голов Раков забьет в сезоне 1
Из «Крыльев» уйдут гендиректор и его заместитель, они работали в клубе менее полугода 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Пименов Руслан
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
8
«Спартак» призвали платить налог на легионеров
10:26
6
Аршавин самоиронично высказался о выходе «Кайрата» в основу ЛЧ
10:04
1
Иван Игнатьев вернулся в РПЛ
09:15
1
Сорванный трансфер «Спартака», увольнение Моуринью, итоговый состав сборной России, легионер несчастлив в «Зените» и другие новости
01:30
Агенты Жерсона прокомментировали новость о желании покинуть «Зенит»
01:20
15
Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов
01:10
Салах определил главного фаворита АПЛ – это не «Ливерпуль»
01:00
Модрич установил рекорд Серии А во втором матче подряд
00:36
1
Кисляк рассказал о влиянии Пьянича: «Открою завесу тайны»
00:24
10
Все новости
Все новости
Сафонов определил самую популярную команду России
11:04
Пименова перепутали с Ди Каприо: «Леонардо, добрый вечер»
10:53
Мостовой определил лучшую команду РПЛ по игре
10:42
3
Реакция Радимова на скандальный невызов Умярова в сборную России
09:52
3
Позиция «Краснодара» по трансферу Сперцяна в «Лидс»
09:35
Агенты Жерсона прокомментировали новость о желании покинуть «Зенит»
01:20
15
Экс-тренер «Спартака» посоветовал клубу вернуть Дзюбу
00:48
8
Кисляк рассказал о влиянии Пьянича: «Открою завесу тайны»
00:24
10
«Торино» снизил цену на Коко для «Спартака»
Вчера, 23:57
6
Радимов высказался о матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 23:23
2
Талалаев: «Мой тренерский штаб – один из лучших в России»
Вчера, 22:44
5
Глушаков оценил новичка «Спартака» Самошникова
Вчера, 22:33
3
Перрен раскрыл свое прозвище в «Краснодаре»: «Это прикольно!»
Вчера, 22:22
1
«Балтика» продлила контракт с французским легионером
Вчера, 21:49
1
25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе
Вчера, 21:39
26
Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»
Вчера, 21:09
Адамов прояснил свое будущее в «Зените»
Вчера, 20:47
3
Мостовой: «Величайшие игроки прочитали 2-3 книги максимум, поверьте мне»
Вчера, 20:35
8
Агент заявил, что Гайч не вернется в ЦСКА
Вчера, 20:08
5
Колосков назвал игрока, чей вызов в сборную России его удивил
Вчера, 20:00
Жемалетдинов получил предложение от клуба РПЛ
Вчера, 19:50
Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»
Вчера, 19:30
29
Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»
Вчера, 19:10
4
Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами
Вчера, 18:50
3
Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке
Вчера, 18:40
3
Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
Вчера, 18:30
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА
Вчера, 18:18
3
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
Вчера, 17:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 