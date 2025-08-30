Пименова перепутали с Ди Каприо: «Леонардо, добрый вечер»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, что его перепутали с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.
– В ночном клубе в Новосибирске стою, общаюсь. Подходит молодой человек и говорит: «Леонардо, добрый вечер». Отвечаю: «Я не Леонардо». Он продолжает: «Не надо заливать. Я же знаю, что это ты». Спрашиваю: «А тебя не смущает, что я на русском идеально говорю?» Нет, отвечает, не смущает. Ну, пришлось минут 30 посвятить этому навязчивому молодому человеку.
– Встречались когда-нибудь с Леонардо?
– Один раз виделись в отеле. Случайно пересеклись.
– Это где было?
– В недружественной европейской стране, будем так говорить.
– Не познакомились?
– Ни в коем случае, хотя возможность была. Удивило, что многие люди в пиджаках вскакивали и подбегали к нему, чтобы сделать совместное фото. Лео вел себя прекрасно: открыто, без пафоса, без надменности. Раздал автографы всем, кто попросил. В тот момент я понял, что это человек большой величины.
- Уроженец Москвы Пименов в 1-м полугодии работал в «Крыльях Советов».
- В качестве игрока Пименов дважды брал РПЛ.
- Футболист завершил карьеру в 2010 году.