Пименова перепутали с Ди Каприо: «Леонардо, добрый вечер»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, что его перепутали с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

– В ночном клубе в Новосибирске стою, общаюсь. Подходит молодой человек и говорит: «Леонардо, добрый вечер». Отвечаю: «Я не Леонардо». Он продолжает: «Не надо заливать. Я же знаю, что это ты». Спрашиваю: «А тебя не смущает, что я на русском идеально говорю?» Нет, отвечает, не смущает. Ну, пришлось минут 30 посвятить этому навязчивому молодому человеку.

– Встречались когда-нибудь с Леонардо?

– Один раз виделись в отеле. Случайно пересеклись.

– Это где было?

– В недружественной европейской стране, будем так говорить.

– Не познакомились?

– Ни в коем случае, хотя возможность была. Удивило, что многие люди в пиджаках вскакивали и подбегали к нему, чтобы сделать совместное фото. Лео вел себя прекрасно: открыто, без пафоса, без надменности. Раздал автографы всем, кто попросил. В тот момент я понял, что это человек большой величины.