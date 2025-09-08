Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов в восторге от полузащитника команды Матвея Кисляка.

Игрок ЦСКА отличился в матче с Катаром (4:1).

Всего у Матвея 5 матчей за Россию.

20-летний Кисляк стоит 8 миллионов евро.

«Кисляк уже вырос в элитного полузащитника. У него нет слабых мест на поле. Он хорошо ускоряется и поддерживает атаку вторым темпом. Он умеет играть головой, а у нас в РПЛ этот элемент традиционно «хромает».

Умеет читать игру и качественно сыграть на опережение, чего опять-таки российским футболистам не хватает. Всегда нацелен пасовать вперeд и разгонять атаку. Он не из тех центральных полузащитников, которые постоянно смотрят назад, на свои ворота. Это крутой игрок, способный решать матчи», – сказал Пименов.