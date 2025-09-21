Введите ваш ник на сайте
Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»

Вчера, 23:20
3

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов считает, что «Зениту» нужно провести чистку состава.

– Выгонять тех, кто не выполняет требования тренера на поле. Надо показать команде, что незаменимых нет. Так продолжаться не должно.

– Скорее в «Зените» поменяют команду, чем тренера?

– Фифти-фифти. Но футболисты должны быть голодными до побед. Нельзя в такой команде, как «Зенит», играть временами. Нужны не вспышки, а стабильный футбол. Максимальный результат нужен не просто в каждой игре, а на каждой тренировке.

  • В 9-м туре РПЛ «Зенит» победил на выезде «Краснодар» (2:0).
  • 1+1 у Максима Глушенкова и Луиса Энрике.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.

Еще по теме:
Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи 3
Фанаты «Краснодара»: «Зенит» не может – судья поможет» 8
Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок» 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Пименов Руслан
fakeid
1758486746
себя выгони в спортзал, а то харю уже такую отъел, что перестал помещаться в телевизоре, вот и не зовут больше на матч-тв.
Ответить
Интерес
1758487509
Чего это вдруг у него душа о судьбе "Зенита" застрадала???
Ответить
vvv123
1758487818
Сам-то Пименов мазила был. Носился по полю, действительно, как угорелый, да вот только толку мало было. Мозги надо включать еще хотя бы иногда! Но ему этого не понять.
Ответить
