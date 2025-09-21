Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов считает, что «Зениту» нужно провести чистку состава.
– Выгонять тех, кто не выполняет требования тренера на поле. Надо показать команде, что незаменимых нет. Так продолжаться не должно.
– Скорее в «Зените» поменяют команду, чем тренера?
– Фифти-фифти. Но футболисты должны быть голодными до побед. Нельзя в такой команде, как «Зенит», играть временами. Нужны не вспышки, а стабильный футбол. Максимальный результат нужен не просто в каждой игре, а на каждой тренировке.
- В 9-м туре РПЛ «Зенит» победил на выезде «Краснодар» (2:0).
- 1+1 у Максима Глушенкова и Луиса Энрике.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.
Источник: «РБ Спорт»