Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов считает, что «Зениту» нужно провести чистку состава.

– Выгонять тех, кто не выполняет требования тренера на поле. Надо показать команде, что незаменимых нет. Так продолжаться не должно.

– Скорее в «Зените» поменяют команду, чем тренера?

– Фифти-фифти. Но футболисты должны быть голодными до побед. Нельзя в такой команде, как «Зенит», играть временами. Нужны не вспышки, а стабильный футбол. Максимальный результат нужен не просто в каждой игре, а на каждой тренировке.