Пименов ответил, кто сильнее – Сергеев или Дзюба: «На две головы»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов сравнил своего форварда Ивана Сергеева с Артемом Дзюбой из «Акрона».
«В команде есть Сергеев, который выиграл всe в стране. Чемпионское качество Ивана присутствует вкупе с моим, всe хорошо. Сергеев один из лучших нападающих в РПЛ. Он и Джон Кордоба – лучшие. Дзюба просто хороший.
Сергеев сильнее Артeма на две головы. Зачем нам забирать его у прямого конкурента? Этого не нам не надо», – сказал Пименов.
- «Крылья» купили Сергеева у «Зенита» в сентябре за 2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Ивана 21 матч, 8 голов, 3 ассиста.
- Сейчас игрок стоит 3 миллиона.
Источник: «Советский спорт»