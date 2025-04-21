Пименов ответил, кто сильнее – Сергеев или Дзюба: «На две головы»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов сравнил своего форварда Ивана Сергеева с Артемом Дзюбой из «Акрона».

«В команде есть Сергеев, который выиграл всe в стране. Чемпионское качество Ивана присутствует вкупе с моим, всe хорошо. Сергеев один из лучших нападающих в РПЛ. Он и Джон Кордоба – лучшие. Дзюба просто хороший.

Сергеев сильнее Артeма на две головы. Зачем нам забирать его у прямого конкурента? Этого не нам не надо», – сказал Пименов.