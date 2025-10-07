Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»

Руслан Пименов высказался о спорном пенальти в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Если скромно и культурно говорить, то этот 11-метровый ни в какие рамки не лезет.
Нападающий выбегает, он находится не в штрафной. Понятно, что касание есть.
Почему‑то все это возвращается через ВАР. Я думаю, проекцию нарисовали, но нам ее не показали. Это вообще сомнительно», – заявил Пименов.
- Дерби судил Артем Чистяков.
- ЦСКА выиграл со счетом 3:2.
- «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча на «ВЭБ Арене».
Источник: «Матч ТВ»