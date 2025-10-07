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  • Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»

Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»

7 октября 2025, 22:34
5

Руслан Пименов высказался о спорном пенальти в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Если скромно и культурно говорить, то этот 11-метровый ни в какие рамки не лезет.

Нападающий выбегает, он находится не в штрафной. Понятно, что касание есть.

Почему‑то все это возвращается через ВАР. Я думаю, проекцию нарисовали, но нам ее не показали. Это вообще сомнительно», – заявил Пименов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Пименов Руслан
Комментарии (5)
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Vladimir61
1759866825
Ну нельзя же было допустить, чтоб Спартак выиграл. Иначе он бы опережал зенит, а это для питерцев как серпом по яйцам.
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alefreddy
1759870359
всем это видно но его отмажут как всегда
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Дубина
1759892310
Блохи дали приказ не обогнать их. ЗПРФ....
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Sergey-Ovodkov-google
1760015176
Там и на Умярове был пеналь,но даже смотреть не пошёл.
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