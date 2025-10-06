«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).
«На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша.
На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», – так описала запрос по эпизодам пресс-служба «Спартака».
- В поле судил Артем Чистяков.
- «Спартак» пропустил 3 гола к 17-й минуте.
- Красно-белые отстают от 1-го места на 6 очков.
Источник: телеграм-канал «Дай ударить»