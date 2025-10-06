Введите ваш ник на сайте
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА

Вчера, 23:32
1

«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша.

На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», – так описала запрос по эпизодам пресс-служба «Спартака».

Еще по теме:
Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание
«Спартак» накажут по итогам дерби с ЦСКА 2
Источник: телеграм-канал «Дай ударить»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (1)
Интерес
1759783957
Садомазо...Получите единогласный "отлуп" и сразу полегчает.
Главные новости
«Спартак» возглавил экс-газпромовец, решение по Станковичу, ЦСКА купит Пруцева, новая работа Смолова и другие новости
01:25
Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым
01:05
«Оренбург» определился с новым тренером
00:35
Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
00:05
1
«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича
Вчера, 23:54
1
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
1
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
Вчера, 22:21
1
Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих
Вчера, 21:50
8
Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак»
Вчера, 21:42
3
Карпина уличили в растерянности на фоне результатов «Динамо»
00:55
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание
00:29
«Спартак» накажут по итогам дерби с ЦСКА
00:14
2
Карпина накажут за матч с «Локомотивом»
Вчера, 23:44
1
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА
Вчера, 23:32
1
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
1
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
ВидеоВендел насмешил болельщиков своей разминкой перед матчем с «Акроном»
Вчера, 22:49
1
Жоаозиньо не верит, что Сперцян назвал соперника «черным говном»
Вчера, 22:38
3
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
Вчера, 22:21
1
Воробьев из «Локо»: «Это супер, что нас называют новой народной командой»
Вчера, 22:09
1
Дочь нового главы «Спартака» болеет за ЦСКА, а сын занимается в академии красно-синих
Вчера, 21:50
8
Реакция Губерниева на возможное назначение Ивича в «Спартак»
Вчера, 21:42
3
Орлов определил, кто лучше – Дзюба или Соболев
Вчера, 21:35
Раскрыта национальность нового тренера «Оренбурга»
Вчера, 21:15
1
Ещенко дал конкретную рекомендацию «Спартаку» насчет Станковича
Вчера, 21:10
Мостовой дал совет «Спартаку», как быть со Станковичем
Вчера, 20:46
2
Глава «Динамо» покинул пост из-за Карпина
Вчера, 20:30
3
Киркоров прокомментировал желание Аршавина сократить алименты на детей
Вчера, 20:13
24
Ари: «Сперцян – черный русский!»
Вчера, 19:59
6
«Сиди там, не мешайся!»: Быстров назвал конкретного человека, который вредит «Спартаку»
Вчера, 19:52
2
Ташуев прокомментировал возможное назначение в «Оренбург»
Вчера, 19:44
2
ФотоСоболев схлопотал 44 штрафа за год в «Зените»
Вчера, 19:33
13
3 игрока, включая спартаковца, покинули сборную России
Вчера, 19:14
8
Лапочкин: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти»
Вчера, 19:06
9
Смолов нашел новую работу, не связанную с футболом
Вчера, 18:45
7
Видео«Балтика» преподнесла Талалаеву роскошный подарок после победы над «Динамо Мх»
Вчера, 18:28
6
У экс-игрока «Факела» Аппаева умер сын
Вчера, 18:16
3
