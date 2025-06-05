В «Крыльях Советов» объяснили назначение Адиева на пост главного тренера

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал, почему клуб выбрал Магомеда Адиева.

О назначении нового тренера самарцы объявили сегодня.

Контракт заключен на год с опцией продления.

Адиев сменил Игоря Осинькина.

«Переговоры были сложными в том плане, что было много кандидатов. Пересмотрели много резюме, многих кандидатов знали лично, со многими разговаривали, но выбор пал на Адиева, так как его видение футбола совпадает с видением руководства области.

Как тренер он доказал свою состоятельность, имеет международный опыт, конечно, знает досконально наш уровень чемпионата, начиная со Второй лиги, Первой лиги и, естественно, РПЛ», – объяснил Пименов.